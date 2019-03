Serbia: presidente Vucic ringrazia ministro Esteri Grenada per revoca riconoscimento Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ringraziato oggi il ministro degli Esteri di Grenada Peter Charles David per il sostegno del suo paese all'integrità territoriale e alla sovranità della Serbia. Ricevendo il ministro di Grenada a Belgrado, Vucic ha espresso soddisfazione in particolare per la revoca del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte dello stato centro americano. Lo scorso novembre Grenada è stato il nono paese di seguito a revocare il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. (Seb)