Venezuela: inviato speciale Usa da lunedì a Roma, incontri con funzionari russi e italiani

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliott Abrams, sarà dal 18 al 19 marzo a Roma per discutere con funzionari russi e italiani del "deterioramento della situazione" in Venezuela. Lo riferisce il dipartimento di stato Usa in una nota. Abrams ha in agenda incontri con il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov, e altri funzionari del governo di Mosca. Nella due giorni romana, segnala ancora il dipartimento di stato, l'inviato della Casa Bianca incontrerà anche funzionari del governo italiano tra cui l'Ambasciatore Pietro Benassi, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Gli Stati Uniti sono i principali interpreti della pressione internazionale sul governo di Nicolas Maduro, ed il primo paese a riconoscere l'oppositore Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela. Una posizione che diverge da quella della Federazione Russa. (segue) (Res)