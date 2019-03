Venezuela: inviato speciale Usa da lunedì a Roma, incontri con funzionari russi e italiani (2)

- Più volte Mosca è intervenuta per censurare azioni degli Usa ritenute di "indebita ingerenza" negli affari interni del Venezuela. I colloqui tra Abrams e Ryabkov, come ha confermato quest'ultimo all'agenzia "Tass", si terranno nella giornata di martedì 19. Si tratta di un contatto programmato, non si tratta di un incontro improvvisato”, ha detto il diplomatico, aggiungendo che la riunione servirà a dissuadere Washington da un intervento militare nel paese latinoamericano. “Metteremo in guardia gli Stati Uniti dall'intervento militare e altre forme di influenza illegale contro le legittime autorità di Caracas", ha detto Ryabkov. "Spiegheremo sicuramente perché è necessario impegnarsi per il lancio del dialogo inter-venezuelano", ha aggiunto. (segue) (Res)