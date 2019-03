Venezuela: inviato speciale Usa da lunedì a Roma, incontri con funzionari russi e italiani (3)

- L'Italia, pur non ritenendo valide le elezioni che a maggio del 2018 hanno consegnato a Maduro un nuovo mandato, non ha riconosciuto il ruolo di Guaidò, ma riconosce la validità del voto con cui è nata l'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni. Di concerto con l'Unione europea, Roma auspica una soluzione della crisi che passi per nuove elezioni. Abrams - che aveva prestato servizio nelle amministrazioni dei presidenti Ronald Reagan, George HW Bush e George W. Bush. - è stato designato come inviato speciale dal segretario di Stato, Mike Pompeo, a fine gennaio. A lui si deve la tessitura delle azioni con cui da mesi la Casa Bianca aumenta la pressione su Caracas. (Res)