Difesa: Turchia-Iraq, due militari turchi uccisi in operazione contro il Pkk

- Due militari turchi sono morti e altri otto sono rimasti feriti ieri in un’operazione condotta nel nord dell’Iraq. Lo riferisce il ministero della Difesa turco. Sei presunti militanti del Partito curdo dei lavoratori (Pkk), inclusa una donna, sono stati “neutralizzati”, termine con cui le autorità turche indicano i “terroristi uccisi, arrestati o arresisi”. Non è la prima volta che le forze turche sconfinano in territorio iracheno per colpire obiettivi del Pkk, considerato un’organizzazione terroristica. Una pratica che nelle ultime settimane è stata fonte di attrito tra Ankara e Baghdad, in particolare dopo l’incidente del 26 gennaio scorso, quando un gruppo di manifestanti che protestava contro i raid aerei turchi in Iraq ha attaccato un accampamento militare delle forze di Ankara nella regione autonoma del Kurdistan iracheno e, negli scontri che ne sono seguiti, una persona è rimasta uccisa. L'Iraq ha deciso allora di convocare per la seconda volta in un mese e mezzo l'ambasciatore della Turchia a Baghdad, Fatih Yildiz, per consegnargli una lettera di protesta. (Tua)