Medio Oriente: Spianata delle Moschee, Israele ordina chiusura di un edificio musulmano

- Un tribunale israeliano ha nuovamente ordinato oggi la chiusura di un importante sito religioso utilizzato dai musulmani per pregare nella Spianata delle moschee, a Gerusalemme. L'edificio si trova presso la Porta dorata (Bab al Rahma), uno degli ingressi che conducono alla spianata (o Monte del tempio per gli ebrei). Si tratta di un’area adibita alla preghiera che fa parte in teoria della struttura della Moschea di Al Aqsa gestita dal Waqd, la fondazione islamica del governo della Giordania. Dal 2003, la giustizia israeliana rinnova regolarmente l'ordine di chiudere questo luogo, ma i fedeli musulmani vi si recano per pregare, sfidando questa decisione. La fondazione Waqd ha più volte dichiarato che la giustizia israeliana non ha giurisdizione sul territorio della Moschea di Al Aqsa, che si estende per circa 144 mila metri quadrati. (Res)