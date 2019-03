Turchia: strage di Christchurch, vicepresidente Oktay e ministro Esteri Cavusolgu in Nuova Zelanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione turca di alto livello è arrivata oggi nella città di Christchurch, in Nuova Zelanda, per rendere omaggio alle vittime dei due attacchi terroristici avvenuti venerdì scorso in due moschee, provocando la morte di 50 persone e il ferimento di altri 48, tra cui tre cittadini turchi. La delegazione, come riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, è guidata dal vicepresidente Fuat Oktay e dal ministro degli esteri Mevlut Cavusoglu, i quali sono stati accolti dall'ambasciatore turco a Wellington, Ahmet Ergin. Nel corso del soggiorno, la delegazione turca farà visita al luogo della strage. Parlando in conferenza stampa, il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha espresso la propria gratitudine per l'arrivo della delegazione turca. Ieri il presidente Recep Tayyip Erdogan ha sollecitato il governo della Nuova Zelanda a perseguire i colpevoli degli attacchi alle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Parlando nel corso di una manifestazione nella provincia nord-occidentale di Tekirdag, Erdogan ha fatto sapere che l’autore della strage, l’australiano Brenton Tarrant, era stato a Istanbul per tre giorni una prima volta e per 40 giorni per la seconda volta. “Quali sono le sue connessioni? Lo scopriremo”, ha detto Erdogan. (segue) (Tua)