Pakistan: attentato contro un treno nel sudovest, morte quattro persone

- È di quattro morti e sei feriti il bilancio di un attentato sferrato in mattinata contro un treno in movimento nella regione sudoccidentale del Pakistan. Lo riferiscono fonti della polizia citate dal quotidiano "Dawn", segnalando che tra i feriti ci sono donne e un bambino. Secondo quanto riferisce l'ufficiale Abdullah Jamali, una bomba collocata all'interno di un vagone è esplosa causando danni ad altre cinque carrozze. Il treno colpito dall'attentato era partito da Rawalpindi e diretto a Quetta, nella regione del Balochistan. L'azione non è stata sin qui rivendicata da nessuno, ma i media locali ricordano che la zona è stata in passato teatro di attacchi dell'Esercito di separazione del Balochistan (Bla). (Inn)