Basilicata: Salvini a contestatori, più uovo sbattuto e meno canne, starete meglio

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio a Melfi, in provincia di Potenza, a chi lo contestava, ha risposto che "ci sono 20 fenomeni fischiettanti. Potete urlare quanto volete, ma le persone che sono qua meritano rispetto. Vi do un consiglio gastronomico: più uovo sbattuto e meno canne, starete meglio", ha aggiunto il titolare del Viminale. Il leader della Lega è in Basilicata in vista delle elezioni Regionali in programma domenica prossima, 24 marzo. (Rin)