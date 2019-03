Casale Monferrato: giovedì inaugurazione del campo sintetico del "Bianchi", si sfidano Casale FBC e Pontestura Under 14

- Giovedì 21 marzo verrà inaugurato il nuovo campo in erba sintetica di ultima generazione dell’impianto sportivo “Bianchi” di Oltreponte, a Casale Monferrato, già utilizzato da tantissimi giovani atleti, non più costretti a giocare e ad allenarsi nel fango in caso di intemperie. L’evento inaugurale, a ingresso libero, inizierà alle ore 15,30 con la partita amichevole tra Casale FBC e Junior Calcio Pontestura Under 14. Le cerimonia di taglio del nastro è prevista per le ore 16,30. A seguire, verso le ore 17, si terrà l’amichevole tra Casale FBC e Pro Vercelli Under 15. I lavori all’impianto, il secondo in città dedicato al calcio per dimensioni, sono iniziati il 31 gennaio per terminare il 12 settembre 2018 a cura della ditta CEVIG di Rivara (TO); il manto posato è della Italgreen Spa. Il campo è stato omologato dalla Lega Nazionale Dilettanti fino al 2022 per campionati fino alla Serie D inclusa. (segue) (Rpi)