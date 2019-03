Casale Monferrato: giovedì inaugurazione del campo sintetico del "Bianchi", si sfidano Casale FBC e Pontestura Under 14 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente sono stati spesi circa € 583.000 (incluse opere accessorie, attrezzature, iva, spese per le omologazioni). Nella cifra sono stati inclusi i lavori di realizzazione di un impianto solare termico per gli spogliatoi. A differenza del terreno di gioco precedente, questo risulta utilizzabile continuativamente in ogni condizione meteorologica con una grande riduzione dei costi di manutenzione rispetto a una superficie in erba tradizionale. L’Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore della struttura, ha scelto di investire i risparmi ottenuti a seguito dei ribassi offerti dall’impresa che ha realizzato il campo principale nella realizzazione del manto in erba sintetica anche del campo di allenamento dell’impianto (attiguo e più piccolo). Sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori che dovrebbero essere ultimati entro il termine dell’estate. (Rpi)