Pd: Giachetti, Gentiloni è un fratello ma non lo voto alla presidenza partito

- Roberto Giachetti, arrivando all'assemblea nazionale del Partito democratico, a Roma, ha detto che "Paolo Gentiloni è un amico e un fratello, per me. Ma al Congresso si è schierato apertamente con Zingaretti. Se fosse stato una personalità terza, non avrei avuto difficoltà a votarlo" alla presidenza del Pd, "ma oggi, dalla minoranza, non riterrei coerente farlo". (Rin)