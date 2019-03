Pd: Boccia, Gentiloni presidente è garanzia per tutti

- Francesco Boccia, deputato del Partito democratico, arrivando all'assemblea nazionale del Pd, a Roma, ha detto che "Paolo Gentiloni è un patrimonio del Partito democratico, sarebbe un errore dividersi sul suo nome come presidente. Per la sua storia e per quello che ha rappresentato, saprà essere un garante per tutto il partito". (Rin)