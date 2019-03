Algeria: gruppi della società civile rifiutano di incontrare Lakhdar Brahimi

- Le proteste contro il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika sono proseguite ieri, 16 marzo, dopo la grande mobilitazione popolare che venerdì. Centinaia di persone si sono radunate a Kherrata, 200 chilometri a est di Algeri, per chiedere le dimissioni di Bouteflika e del clan al potere. Secondo il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, alcuni gruppi della società civile hanno rifiutato di incontrare Lakhdar Brahimi, diplomatico algerino incaricato di presiedere la “Conferenza nazionale” che dovrebbe redigere una nuova costituzione e indicare la data delle elezioni presidenziali. Diplomatico di lungo corso, già segretario generale aggiunto della Lega araba e delle Nazioni Unite, poi inviato speciale dell’Onu in Siria, Brahimi è un considerato una personalità di caratura internazionale ed è indicato da molti come possibile “traghettatore” nella fase di transizione. Tuttavia, l’85enne diplomatico, di tre anni più anziano di Bouteflika, è quanto di più lontano si possa immaginare dalla realtà quotidiana dell’algerino medio e soprattutto dei manifestanti scesi in piazza. (Ala)