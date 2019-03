Pd: Calenda, Gentiloni personalità più autorevole centrosinistra, chi meglio di lui come presidente?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Calenda, arrivando all'assemblea nazionale del Partito democratico in corso a Roma, ha sottolineato che "Paolo Gentiloni è la personalità più autorevole del centrosinistra, non ho capito cosa vogliamo di più come presidente del Pd. Lui e Zingaretti possono rappresentare un campo largo, il mio auspicio", ha concluso l'ex ministro dello Sviluppo economico, "è che da questa assemblea esca un Pd più compatto".(Rin)