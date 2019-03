Montenegro-Croazia: presidente parlamento croato Jandrokovic da domani in visita per Iniziativa Adriatico-Ionica

- Il presidente del parlamento croato, Gordan Jandrokovic, sarà in visita in Montenegro domani e dopodomani per incontrare i rappresentanti della minoranza croata e prendere parte a una conferenza sull'Iniziativa Adriatico-Ionica a Budua. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Hina”. L’Iniziativa Adriatico-Ionica (Iai) è un foro di dialogo politico nato ad Ancona nel maggio 2000 che attualmente conta otto paesi membri: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia. Dal giugno 2008 opera ad Ancona, su decisione dei governi degli otto paesi membri dell’Iniziativa, un segretariato permanento. L’Organo decisionale dell’Iniziativa Adriatico-Ionica è il Consiglio dei ministri degli Esteri, che si riunisce annualmente. La ha anche una dimensione parlamentare, strutturata in Conferenze dei presidenti dei parlamenti e delegazioni parlamentari ad hoc. Negli ultimi anni la Iai ha consolidato la propria proiezione sia in chiave intergovernativa sia per quanto riguarda il percorso europeo dei paesi Iai non Ue e svolge un ruolo di ancoraggio intergovernativo per la Strategia Ue per la Regione Adriatico-Ionica, tradottosi in un contributo di primo piano esercitato nell’elaborazione della Strategia stessa e nella sua adozione da parte del Consiglio europeo, il 24 ottobre 2014, nel corso del semestre italiano del Consiglio dell’Unione europea. (Zac)