Processo Ruby: Macina (M5s), surreali dichiarazioni Berlusconi su Imane Fadil

- Anna Macina, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, scrive in una nota che "la vicenda della morte di Imane Fadil è inquietante e porta con sé elementi surreali. Come le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che dice di non aver mai conosciuto la ragazza. Come fa l'ex premier a pronunciare queste parole, se anche un'altra persona vicinissima a quegli ambienti - Emilio Fede - afferma di averla conosciuta? La magistratura ha aperto un'indagine", conclude la parlamentare pentastellata, "e noi riponiamo, come al solito, la massima fiducia nel suo lavoro. Bisogna immediatamente fare luce sull'accaduto". (Com)