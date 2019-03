Pd: al via assemblea nazionale, Zingaretti proclamato nuovo segretario

- Al via l'assemblea nazionale del Partito democratico, con Nicola Zingaretti proclamato ufficialmente nuovo segretario. La plenaria Pd si è aperta con l'Inno alla Gioia, l'inno ufficiale dell'Unione europea, seguito dall'Inno di Mameli. In apertura di seduta è stato osservato anche un minuto di silenzio per le vittime degli attacchi alle due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda. (Rin)