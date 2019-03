Singapore: attentato Nuova Zelanda, Ceo di Air Asia chiude account facebook

- L'amministratore delegato della compagnia aerea Air Asia, Tony Fernandes, ha annunciato la chiusura del proprio profilo Facebook denunciando - all'indomani dell'attentato in Nuova Zelanda - l'eccesso di "odio" che circola sui social network. "La quantità di odio che circola sui social media talvolta supera il bene", ha scritto Fernandes in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'amministratore delegato si è da sempre definito un "grande fan" dei social network, ma appena saputo la notizia della strage compiuta nelle moschee di Christchurch, trasmessa in diretta su Facebook, ha avanzato l'ipotesi di abbandonare. Fernandes, con oltre 670 mila seguaci su facebook e 1,29 milioni su Twitter, usa con frequenza le piattaforme sociali per parlare della sua compagnia e della squadra di calcio britannica Queens Park Rangers, di cui è coproprietario. (Fim)