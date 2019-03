Siria: stampa russa, inviato Onu Pedersen a Damasco

- L’inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, è arrivato oggi a Damasco dove ha incontrato il ministro degli Affari esteri siriano, Walid Muallem. Lo ha reso noto una fonte della diplomazia siriana all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. "Il ministro degli Esteri Walid Muallem ha ricevuto l’inviato speciale Pedersen, che è arrivato a Damasco questa mattina", ha spiegato la fonte. L’incontro si tiene dopo la terza conferenza di Bruxelles a sostegno del futuro della Siria, co-presieduta dall’Ue e dalle Nazioni Unite. La conferenza conclusa venerdì 15 marzo è stata criticata dalle autorità fedeli al presidente siriano Bashar al Assad. "E’ ironica e scandalosa l'ipocrisia degli Stati che versano lacrime per il popolo siriano ma sono in primo luogo responsabili per del sangue versato attraverso il sostegno senza limiti ai gruppi terroristici”, ha detto una fonte del ministero degli Esteri siriano all’agenzia di stampa statale di Damasco “Sana”. La conferenza in questione è riuscita a mobilitare impegni per un totale di 8,3 miliardi di euro per il 2019-20, di cui 6,2 miliardi di euro per il 2019 e 2,1 miliardi di euro per impegni pluriennali prossimi. (Rum)