Pd: Zingaretti, a questo punto muoviamoci e mettiamoci in cammino

- Il nuovo segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nella sua relazione all'assemblea nazionale dem, a Roma, ha affermato che "a questo punto dobbiamo muoverci e metterci in cammino, tutto quello che succede intorno a noi ce lo dice. Il Pd non è per nulla spezzato e sconfitto, gli avversari, e anche alcuni amici, prevedevano un disastro alle primarie", ha concluso il presidente della regione Lazio, "ma non è stato così". (Rin)