Zimbabwe: ciclone Idai, almeno 31 morti e 70 dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno 31 morti e oltre 70 dispersi il bilancio ancora provvisorio delle inondazioni che hanno colpito lo Zimbabwe orientale in seguito al passaggio del ciclone Idai. È quanto riferito dalla televisione di stato “Zbc”, secondo cui ingenti sono anche i danni riportati dalle infrastrutture del paese: molte strade, case e ponti sono stati spazzati via, così come le torri di comunicazione e i cavi elettrici, bloccando diverse strade e ostacolando le operazioni di soccorso nel distretto di Chimanimani, a 410 chilometri a est della capitale Harare, il più colpito dal ciclone. Il ministero dell'Informazione ha inoltre reso noto che l'esercito è all’opera per salvare 197 alunni rimasti intrappolati in una scuola locale. A causa della calamità, il presidente Emmerson Mnangagwa ha fatto rientro nel paese interrompendo anzitempo la sua visita negli Emirati Arabi Uniti, come annunciato dal ministero dell'Informazione su Twitter. “I miei pensieri e le mie preghiere sono con tutti coloro che sono colpiti dal ciclone Idai. Le operazioni di salvataggio sono in corso e siamo grati per il coraggio degli uomini e delle donne delle forze armate dello Zimbabwe che, insieme ai nostri partner locali e internazionali, partecipano alle operazioni di salvataggio”, ha scritto lo stesso Mnangagwa su Twitter. (Res)