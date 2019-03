Pd: Zingaretti, su scelte strategiche governo pronuncia solo dei Ni

- Nicola Zingaretti, durante il suo primo discorso da segretario del Partito democratico all'assemblea nazionale, in corso a Roma, ha rilevato che "su tutte le scelte strategiche questo governo pronuncia solo degli imbarazzanti Ni: sulla Tav, sulla Via della Seta, sul Venezuela. L'Italia è un grande paese e non si governa con i Ni. Questa è la grande colpa di chi governa da 9 mesi", ha continuato il presidente della regione Lazio, "questo immobilismo che genera costi, incertezza e sfiducia nel paese". (Rin)