Roma: aggredisce ex compagna che si difende e lo accoltella, arrestato 39enne

- Nonostante fosse già gravato dal divieto di avvicinamento alla sua ex, emesso nei suoi confronti a seguito di passati episodi di maltrattamenti, ha pensato bene di avvicinare la donna – una 42enne romana – nella sua abitazione e di aggredirla. L’uomo, un romano di 39 anni con precedenti, è stato affrontato dalla ex che, afferrando un coltello da cucina, lo ha ferito in un estremo tentativo di difesa per poi scappare dall’abitazione. L’allarme dato dalla vittima al 112 ha consentito ai carabinieri della stazione Roma Monteverde Nuovo di soccorrere la donna, trovata in strada in preda al panico e con evidenti segni di percosse, e di arrestare il suo ex violento mentre era ancora all’interno dell’appartamento della donna. Il 39enne, trasportato al pronto soccorso del San Camillo, ha riportato ferite da taglio superficiali agli arti superiori, ad una spalla e al dorso. Ne avrà per 10 giorni. Nel frattempo, l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Rer)