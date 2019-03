Pd: Zingaretti, opposizione a governo è di nuovo possibile

- Nicola Zingaretti, durante il suo primo intervento da segretario del Partito democratico all'assemblea nazionale in corso a Roma, ha detto che un'opposizione al governo Lega-M5s "non è solo auspicabile, ma all'improvviso è di nuovo possibile e credibile. A noi, adesso, spetta insieme muoverci guardando al futuro ed alla concretezza della vita delle persone". Secondo il presidente della regione Lazio, "per cogliere le nuove istanze che vengono dalla società dobbiamo voltare pagina, rivendicando non solo le cose fatte, ma riprendendo a fare politica, riconoscendo anche i nostri errori e tornando vicino a chi ci ha percepito lontani e indifferenti al disagio della società italiana". (Rin)