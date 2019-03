Algeria-Corea del Nord: Pyongyang invia messaggio di congratulazioni al nuovo premier Bedoui

- Il primo ministro della Corea del nord, Pak Pong Ju, ha inviato un messaggio di congratulazioni a Noureddine Bedoui in occasione della sua nomina a primo ministro dell’Algeria lo scorso 14 marzo. E’ quanto si legge sul sito web in lingua inglese dell’agenzia di stampa nordcoreana “Kcna”. “Il messaggio esprimeva la convinzione che le relazioni amichevoli e collaborative tra i due paesi e i due popoli sarebbero diventate forti e augurava sinceramente il successo del primo ministro nel suo lavoro per la stabilità e lo sviluppo del paese”, si legge nel dispaccio. Allo stesso tempo, il ministro degli Esteri nordcoreano, Yong Ho, ha inviato un messaggio di congratulazioni a Ramtane Lamamran, nominato vice primo ministro e ministro degli Esteri algerino. (Ala)