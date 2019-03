Pd: Zingaretti, progresso e ambiente non sono nemici, svolta green necessaria

- Nicola Zingaretti, nel suo primo discorso da segretario del Partito democratico, all'assemblea nazionale dem a Roma, ha affermato che "non è vero che progresso e ambiente sono nemici, anzi solo la svolta green ci può far tornare un nuovo grande paese che produce ricchezza. L'Europa può e deve diventare il primo grande continente a emissioni zero". (Rin)