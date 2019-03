Speciale difesa: Kosovo, guida italiana missione Kfor nell'ovest, situazione calma e ripresa turismo religioso

- La situazione nell'area ovest del Kosovo è calma, la popolazione condivide gli obiettivi della forza multinazionale della missione Kosovo Force (Kfor) della Nato e si assiste alla ripresa del turismo religioso nei monasteri ortodossi. Questo il quadro della situazione della sicurezza secondo quanto affermato ad "Agenzia Nova" da alcuni militari italiani della missione Kfor che operano nell'area ovest del paese, vicino al confine con il Montenegro. "Siamo a Pec, nell'area ovest del paese, dove l'Italia ha la leadership della parte operativa delle forze Kfor e dove c'è la guida di un battaglione multinazionale con austriaci, moldavi e sloveni. La situazione nell'area ovest del paese è in questo momento calma, la popolazione condivide gli obiettivi della forza multinazionale e si sente sicura e protetta dalla nostra presenza", ha detto il tenente colonnello Gennaro Troise, addetto alla pubblica informazione del Multinazional battle group west di Pec. Il tenente ha spiegato che la parte operativa, chiamata cinetica, collabora molto con una componente non cinetica "e che più prettamente ha il compito di interagire con la popolazione". Ad esempio, parlando direttamente con la popolazione, frequentando le municipalità e i luoghi della vita civile. "In questo modo, hanno il contatto diretto con la popolazione. Il personale non ha compiti di protezione militare, ma quelli di dialogo con la popolazione per capire quali sono le sue problematiche e le sue necessità, così da programmare insieme, eventualmente, interventi anche a livello di cooperazione civile e militare", ha continuato. Chi invece guida la parte cinetica è il tenente colonnello Elvidio Cedrola, comandante delle unità di manovra. "La situazione è al momento calma, questo anche per la nostra presenza sul territorio che è capillare e tende a fornire sicurezza e a garantire tranquillità un po' in tutta l'area", ha detto. Il compito di queste unità è quello di svolgere "attività di pattuglia, quindi di presenza, e sono a disposizione di tutta la popolazione, siano essi serbi o albanesi". Un pattugliamento, quindi, che da un lato intende garantire "la sicurezza della nostra base e quella del monastero di Deciane" e, dall'altro, "mostrare la nostra presenza nel territorio". In questo modo, "riusciamo ad avere sempre il polso della situazione, se dovesse esserci qualche problema riusciamo a percepire quegli indicatori che possono farci capire se dovesse esserci qualche situazione di criticità all'interno della nostra area", ha spiegato. Anche per Cedrola, "al momento la situazione è davvero calma e gli inasprimenti che possono sentirsi sono più a livello politico: la situazione tra la popolazione non ci lascia pensare che possa avvenire nulla di particolare". Nonostante questo, però, "le nostre forze sono sempre pronte a reagire ed è per questo che noi svolgiamo continue esercitazioni in tutta l'area di responsabilità del battle group west, proprio per mostrare e per far capire che Kfor è sempre presente e in caso di necessità è sempre pronta a reagire in qualunque tipo di situazione e in qualunque posto all'interno della nostra area", ha aggiunto. (Beb)