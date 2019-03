Business news: fonti stampa, Ethiopian Airlines negozia con Parigi consegna di velivoli Airbus

- Le autorità etiopi hanno discusso con la compagnia francese Airbus l'eventualità di procedere alla consegna di velivoli per rinnovare la flotta di Ethiopian Airlines, in difficoltà dopo lo schianto del volo 302 avvenuto domenica scorsa subito dopo il decollo da Addis Abeba. Lo hanno riferito ai media francesi fonti della compagnia etiope, a margine della recente visita del presidente Emmanuel Macron nel paese del Corno d'Africa, definendo il contesto "favorevole" per l'intesa. L'eventuale contratto andrebbe così ad aggiungersi all'ordine già concordato da Addis Abeba per la fornitura di 14 aerei modello A-350. Fra i modelli che Ethiopian Airlines potrebbe prediligere per quest'ordine ci sono appunto l'A-350 e l'A-320. L'argomento, riferiscono i media francesi, è stato sviluppato nel corso dell'incontro fra il presidente francese Macron e il premier etiope Abiy Ahmed, nel quadro del tour effettuato dal capo dell'Eliseo in Africa orientale che lo ha portato anche a Gibuti e in Kenya, dove si trova attualmente. (Res)