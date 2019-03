Slovacchia: elezioni presidenziali, Caputova e Sefcovic al ballottaggio

- Si profila un ballottaggio fra Zuzana Caputova e Maros Sefcovic per l'elezione del nuovo presidente della Slovacchia. Secondo i dati non ancora ufficiali trasmessi dall'emittente televisiva privata "Ta3", Caputova avrebbe ottenuto al primo turno che si è svolto ieri oltre il 40,5 per cento delle preferenze contro il 18,7 per cento di Sefcovic. Il giudice costituzionale Stefan Harabin ha ottenuto il 14 per cento, il segretario del Partito popolare Slovacchia nostra (Lsns), Marian Kotelba, il 10 per cento, il politico cristiano democratico Frantisek Miklosko il 5,5 per cento, il segretario della formazione di governo Most-hid Bela Bugar il 3,1 per cento, il giornalista Eduard Chmelar e il candidato del partito di opposizione Sme rodina Milan Krajniak attorno al 2,7 per cento. Il giornalista Ivan Zuzula, l'ex comandante delle Forze di polizia Juraj Zabojnik, gli imprenditori Bohumila Tauchmannova e Robert Svec e il giornalista Martin Dano hanno ottenuto meno dell'1 per cento. L'affluenza, alta per un primo turno delle elezioni presidenziali, si è invece attestata al 48 per cento. I risultati ufficiali saranno resi noti dalla Commissione elettorale slovacca intorno a mezzogiorno. (segue) (Slb)