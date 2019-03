Slovacchia: elezioni presidenziali, Caputova e Sefcovic al ballottaggio (2)

- Sefcovic e Caputova, commentando i risultati, hanno dato prova, ancora una volta, di essere candidati di fazioni opposte, al di là dell'ambizione di "unire tutti gli slovacchi. Caputova, vicesegretario del partito di nuova fondazione Progresivne Slovensko (Slovacchia progressista - Ps), ha notato che i numeri a lei favorevoli indicano la "voglia di cambiamento verso una Slovacchia più giusta". Sebbene non abbia voluto fare dichiarazioni concrete, le parole di Caputova fanno riferimento alla necessità, percepita da molti slovacchi, di porre fine al governo, pressoché ininterrotto dal 2006, del partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd). Il commissario europeo Sefcovic, che da Smer-Sd è sostenuto, non ha esitato al contrario ad attaccare la rivale, dicendo che Caputova "divide gli slovacchi in buoni e cattivi". Sefcovic, inoltre, con le sue dichiarazioni in merito a "pensioni dignitose" o a "difesa della famiglia tradizionale e del cristianesimo", ha subito mandato un chiaro segnale di volersi rivolgere alla fetta più conservativa della popolazione. (segue) (Slb)