Slovacchia: elezioni presidenziali, Caputova e Sefcovic al ballottaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caputova e Sefcovic sono stati i due candidati più votati anche nelle singole regioni, pure va notato che tra l'est (più arretrato) e l'ovest (più avanzato) del paese tende a subire sensibili modifiche. Se a Bratislava Caputova ha ottenuto quasi il 60 per cento delle preferenze, con un distacco di oltre 40 punti su Sefcovic, nella regione di Presov il candidato di Ps ha ottenuto il 29 per cento e quello di Smer-Sd il 20. Le urne si sono chiuse ieri sera alle 23.15, dopo che il ministero dell'Interno aveva annunciato una proroga dalle 22 a causa di un incidente registrato a Medzan, dove un elettore aveva rubato l'urna con le schede elettorale, danneggiandola. Per questo motivo, secondo la legge slovacca non è stato possibile pubblicare exit poll, dati sull'affluenza e risultati parziali delle elezioni nella serata di ieri. (Slb)