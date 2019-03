Energia: ministro saudita Al Falih ottimista in vista della riunione Opec non-Opec a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia saudita, Khalid al Falih, ha espresso ottimismo oggi in merito all'effetto dell'accordo sulla riduzione dell’output petrolifero tra i membri dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello. “Le riunioni si terranno domani, sono ottimista sull'influenza dell'operazione Opec non-Opec sul mercato del petrolio, ne abbiamo discusso con il ministro dell'Energia dell'Azerbaigian (Parviz Shahbazov)", ha detto Al Falih, citato dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Oggi la capitale dell'Azerbaigian, Baku, ospita una riunione del comitato tecnico congiunto dei membri del Cartello petrolifero e dei paesi non-Opec. La riunione al livello ministeriale, invece, si terrà sempre a Baku nella giornata di domani, 18 marzo. Prima dell'evento ufficiale, i ministri tengono solitamente colloqui bilaterali e si riuniscono in cena non ufficiale, dove continuano a trattare l'accordo petrolifero. (Rum)