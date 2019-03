Medio Oriente: proteste contro il carovita a Gaza, dura repressione di Hamas

- Centinaia di persone a Gaza sono scese ieri in piazza per protestare contro i recenti aumenti delle tasse e il carovita. Il gruppo islamista palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza sotto embargo israeliano da oltre dieci anni, ha disperso i manifestanti con la forza. Secondo quanto si legge sul sito web dell’emittente televisiva emiratina “Al Arabiya”, quattro membri dei gruppi per i diritti umani sono stati fermati per alcune ore dalle autorità locali. Si tratta di due ricercatori del gruppo per i diritti Al Mezan, un membro del Centro palestinese per i diritti umani e un funzionario di Al Dameer; i quattro sono stati trattenuti per alcune ore prima di essere rilasciati. Diversi filmati pubblicati in rete mostrano le forze di Hamas irrompere nelle abitazioni, attaccare i manifestanti con i manganelli e sparare in aria con armi da fuoco. Secondo l’agenzia palestinese “Wafa”, decine di persone sono state arrestate all’alba di oggi dalle teste di cuoio del gruppo islamista per il presunto coinvolgimento nelle proteste. Posti di blocco sono stati istituiti da Hamas nelle principali strade di Gaza per effettuare controlli e identificare i passeggeri. Molte delle persone arrestate sono membri di Fatah, il partito che fa capo al presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmud Abbas. Diverse fazioni palestinesi hanno firmato una dichiarazione che esorta Hamas a porre fine alla repressione e ad abbassare le tasse, lanciando sui social network l'hashtag #WeWantToLive. (Res)