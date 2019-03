Giappone: manifestanti a Okinawa contro il trasferimento della base militare Usa

- Alcune migliaia di persone hanno sfilato nella serata di sabato a Naha, capitale della provincia giapponese di Okinawa, per protestare contro il trasferimento della base aerea Usa di Futenma da Ginowan a Nago. I manifestanti, riferisce il quotidiano "The japan Times", hanno chiesto in un documento pubblico ai governi di Giappone e Stati Uniti di non dar seguito al trasferimento dela base, denunciando il mancato rispetto "dell'opinionie pubblica", fatto ritenuto "intollerabile e vergognoso per un paese democratico". Un referendum locale organizzato a febbraio aveva "bocciato" con oltre il 70 per cento dei voti contrari. Washington e Tokyo hanno però confermato l'intenzione di voler portare a compimento il progetto. “Prenderemo i risultati (del referendum) sul serio, e faremo il possibile per ridurre gli oneri relativi alla presenza della base”, aveva dichiarato il primo ministro Shinzo Abe nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo però che “non è possibile posticipare ulteriormente” i lavori di trasferimento dell’infrastruttura militare. (segue) (Git)