Giappone: manifestanti a Okinawa contro il trasferimento della base militare Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo statunitense ha espresso la medesima risoluzione: “Gli Stati Uniti e il Giappone mantengono la loro adesione al piano per la costruzione della struttura sostitutiva per Futenma nell’area di Campo Schwab-Henoko e sulle acque antistanti, che costituisce l’unica soluzione alternativa all’utilizzo continuato di Futenma”, recita una nota del dipartimento di Stato Usa. “Siamo grati al popolo di Okinawa per l’ospitalità concessa alle forze Usa, a sostegno della nostra missione critica in un ambiente di sicurezza sempre più difficile”, prosegue la nota. Il progetto per il trasferimento della base di Futenma, che sorge al centro di un insediamento densamente abitato, risale al 1996, ma da allora l’equilibrio delle forze nella regione è mutato drammaticamente: nel 2016 la Cina ha inviato il suo primo gruppo d’attacco della portaerei nel Pacifico Occidentale, effettuando per la prima volta una manovra navale fuori dalle proprie acque contigue. Navi e aerei da guerra cinesi incrociano ormai regolarmente al largo delle isole Senkaku e tramite lo stretto di Miyako, tra l’isola di Miyako e Okinawa. (segue) (Git)