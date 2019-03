Giappone: manifestanti a Okinawa contro il trasferimento della base militare Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 70 per cento degli elettori della prefettura giapponese di Okinawa si è espresso contro il piano per il trasferimento della Base aerea statunitense di Futenma, nel referendum organizzato domenica dall’amministrazione di quella divisione amministrativa. Stando ai dati diffusi dalla prefettura, l’affluenza alle urne è stata del 52,48 per cento. Al referendum del 1996 sul ridimensionamento della presenza militare Usa a Okinawa aveva partecipato il 59,53 per cento degli elettori okinawani, mentre alle elezioni governatoriali dello scorso settembre, culminate nell’elezione di Danny Tamaki Il referendum ha preso parte il 63,24 per cento degli aventi diritto. Il voto di ieri ha valenza puramente simbolica: il governo centrale, infatti, ha già annunciato che i lavori di trasferimento della base proseguiranno a prescindere dall’esito della consultazione. Ignorare la volontà popolare espressa in maniera così netta dagli abitanti di Okinawa, però, potrebbe nuocere al Partito liberaldemocratico del premier Shinzo Abe in occasione delle elezioni locali e per il rinnovo della Camera alta in programma quest’anno. (Git)