Medio Oriente: Cisgiordania, almeno un israeliano ucciso in duplice attacco palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un israeliano è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in un doppio attacco vicino all'insediamento di Ariel, in Cisgiordania. Secondo una prima ricostruzione fornita dal quotidiano “Jerusalem Post”, un uomo di circa 20 anni è stato gravemente ferito all’incrocio stradale di Gitai Avishar, sulla quinta autostrada, dopo essere stato pugnalato da un aggressore palestinese che ha rubato un'arma da fuoco e una vettura prima di fuggire. Un altro attacco è avvenuto pochi istanti dopo all'incrocio di Ariel, dove è avvenuta una sparatoria che ha causato un morto e un ferito grave. Centinaia di lavoratori palestinesi transitano quotidianamente sull’autostrada che collega Ariel al centro di Israele. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno istituito posti di blocco e lanciato una vera e propria caccia all'uomo per fermare il responsabile, che sarebbe ancora in fuga. "Il perseguimento dei terroristi è in corso", ha riferito un portavoce delle Idf. (Res)