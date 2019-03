Terrorismo: ambasciatore cinese in India assicura soluzione su caso Masood Azhar

- L'ambasciatore cinese in India, Luo Zhaohui, ha assicurato che il caso di Masood Azhar - fondatore dell’organizzazione terroristica pakistana Jaish-e-Mohammed (Jem) non inserito nella lista dei terroristi globali delle Nazioni Unite per l'opposizione di Pechino - "verrà risolto". Jem è l’organizzazione che ha rivendicato l’attentato del 14 febbraio a Pulwama, nello Stato indiano di Jammu e Kashmir, che ha provocato la morte di 40 agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). "Il caso di Massod Azhar verrà risolto. Si tratta solo di una questione tecnica, il che significa che c'è tempo per portare avaanti le consultazioni, ma si risolverà credetemi", ha detto Luo n un'intervista all'agenzia indiana "Ani". Nella giornata di mercoledì, Francia, Regno Unito e Usa avevano presentato la proposta di designare Azhar come terrorista globale al Comitato sanzioni, istituito dalla risoluzione 1267/1999 sul contrasto al finanziamento al terrorismo. Il testo non era passato per l'opposizione della Cina, altro membro permanente del Consiglio, tecnicamente con una sospensione di sei mesi estensibile di ulteriori tre. (segue) (Inn)