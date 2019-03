Terrorismo: ambasciatore cinese in India assicura soluzione su caso Masood Azhar (2)

- Nella giornata di ieri, fonti diplomatiche rilanciate dai media indiani avevano fatto capire che sarebbe stato possibile convincere Pechino a rivedere la posizione espressa al Comitato sanzioni delle Nazioni Unite. La prima soluzione - cui si sta lavorando in queste ore - sarebbe quella di limare il linguaggio usato nella dichiarazione per venire incontro alle richieste di Pechino senza sminuire il valore di fondo della sanzione. In alternativa, i tre membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sarebbero pronti a ragionare su una risoluzione, passaggio che costringerebbe la Cina a illustrare in un dibattito pubblico le proprie posizioni sulla mancata censura nei confronti di Azhar. "Se la Cina continua a bloccare questa designazione, gli stati membri responsabile potrebbero essere forzati a perseguire altre azioni presso il Consiglio di Sicurezza. Non si sarebbe dovuto arrivare a questo", ha detto un diplomatico del Consiglio di sicurezza all'agenzia indiana "Pti". (segue) (Inn)