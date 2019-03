Terrorismo: ambasciatore cinese in India assicura soluzione su caso Masood Azhar (3)

- L’India chiede da tempo di designare come terrorista globale Azhar, la cui organizzazione è già stata designata come terroristica nell’ambito della risoluzione 1267/1999; la designazione avrebbe consentito di imporre misure come il divieto di viaggio, il congelamento dei beni e l’embargo sulle armi. L’ultima proposta avanzata è la quarta in dieci anni dopo quelle del 2009, del 2016 e del 2017, sempre bloccate dalla Cina. Il governo indiano ha espresso “delusione per l’esito” della proposta e gratitudine per gli Stati membri che l’hanno sostenuta. “Continueremo a percorrere tutte le vie disponibili per far sì che i leader terroristi coinvolti in attacchi atroci contro i nostri cittadini siano assicurati alla giustizia”, si legge in un comunicato di Nuova Delhi. (segue) (Inn)