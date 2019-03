Cina: ex direttore agenzia energetica accusato di corruzione

- L'agenzia anti corruzione cinese ha reso noto dell'apertura di un'indagine nei confronti di Nur Bekri, descritto dai media asiatici come uno dei più alti funzionari uiguri nel paese. L'uomo - dal 2008 al 2014 governatore della provincia di Xinjan e direttore della China's National Energy Administration fino a dicembre -, è ritenuto responsabile di aver utilizzato la sua posizione di potere per godere di "indebiti benefici" per sé e per i suoi familiari. Bekri, espulso dal Partito comunista cinese, avrebbe "condotto una vita lussuriosa, era moralmente corrotto e usava il suo potere per il sesso". (Cip)