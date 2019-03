Iran: veterano della Marina Usa condannato a 10 anni di carcere

- Un veterano della Marina statunitense detenuto in Iran dal luglio scorso è stato condannato in primo grado a 10 anni di carcere dalla giustizia di Teheran. Lo ha fatto sapere l’avvocato della famiglia del cittadino Usa, secondo quanto si legge sul sito web dell’emittente televisiva emiratina “Al Arabiya”. Michael White, questo il nome dell’uomo di 46 anni, nativo della California, 13 anni di servizio nella Marina, è stato condannato per due capi d’accusa - insulto al capo della nazione e pubblicazione di una fotografia privata - in udienze separate il 6 marzo e il 9 marzo. La base della prima accusa non è ancora chiara. La seconda sembra riferirsi alla pubblicazione sui social network di una fotografia di White seduto con una donna iraniana. Le autorità iraniane non hanno divulgato dettagli sulle accuse. Il dipartimento di Stato Usa ha riferito di essere a conoscenza della detenzione di White, ma non ha fornito ulteriori informazioni a causa di "considerazioni sulla privacy". (segue) (Res)