Iran: veterano della Marina Usa condannato a 10 anni di carcere (2)

- La famiglia ha appreso della sentenza all'inizio di questa settimana dal Dipartimento di Stato. A sua volta, Washington ha ricevuto le informazioni dai diplomatici svizzeri, i quali rappresentano gli interessi degli Stati Uniti in Iran dal momento che i due paesi non hanno legami diplomatici formali. La famiglia e il dipartimento di Stato stanno ancora cercando di determinare se le accuse siano politicamente motivate o se siano effettivamente il risultato di un procedimento penale. L’avvocato designato dal tribunale iraniano per le due udienze non parla inglese e la famiglia dell’uomo sta lavorando all’assunzione di un avvocato iraniano per gestire l’appello. L'arresto di White ha ulteriormente esacerbato la difficile relazione tra l'amministrazione Usa del presidente Donald Trump e l'Iran, che è precipitata dopo che la Casa Bianca ha ordinato il ritiro dall’accordo internazionale sul programma nucleare iraniano e ha reimposto le sanzioni economiche. (Res)