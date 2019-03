Business news: Usa-Cina, rappresentante Commercio Lighthizer, dazi sono strumento di pressione necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante del Commercio Usa, Robert Lighthizer, ha dichiarato che gli Stati Uniti non si priveranno dello strumento di pressione costituito dai dazi nell’ambito delle relazioni commerciali dalla Cina, anche a costo di vanificare i negoziati in corso da mesi tra le due maggiori economie globali. Durante una audizione al Senato federale Usa, Lighthizer ha dichiarato che Usa e Cina hanno “conseguito progressi reali” grazie ai colloqui delle scorse settimane, ma che gli Usa devono “mantenere il diritto e la capacità di aumentare i dazi, laddove si verifichino violazioni di un eventuale accordo, a prescindere da quanto possa accadere alle tariffe attualmente in vigore”. Pechino, ha spiegato il funzionario, chiede la revoca delle tariffe imposte dagli Usa a 250 miliardi di dollari di importazioni cinesi lo scorso anno. Tale “concessione”, ha puntualizzato però Lighthizer, resta oggetto di dibattito tra i governi dei due paesi. Il rappresentante del Commercio ha aggiunto che se i Washington e Pechino giungeranno davvero a un accordo, si tratterà di un testo lungo, complesso e dettagliato: “Se avremo un accordo, sarà lungo 100, 120 pagine: molto molto dettagliato e specifico”, ha detto il funzionario. (Was)