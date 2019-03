Business news: Malesia, governo valuta chiusura della compagnia di bandiera

- Il governo della Malesia sta valutando la chiusura della compagnia di bandiera, Malaysia Airlines, che da anni macina perdite a carico del bilancio del fondo sovrano nazionale. Lo ha dichiarato il primo ministro malese, Mahathir Mohamad. Le parole del premier seguono di poche ore un altro annuncio, in merito alla revisione del contratto d’acquisto di velivoli Boeing 737 Max destinati alla compagnia, dopo il disastro aereo in Etiopia che ha coinvolto un aeroplano dello stesso modello. “Penso che l’ipotesi di chiudere la compagnia aerea nazionale sia una questione molto seria”, ha riconosciuto Mahathir in risposta alle domande dei giornalisti. “Ci vediamo però costretti a studiare la situazione, e a valutare se cessare le operazioni, o se vendere, oppure ancora se rifinanziare”, ha detto il premier. Malaysia Airlines sconta difficoltà finanziare da oltre un decennio. (Fim)