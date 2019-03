Business news: Cina, legge su investimenti esteri aprirà ulteriormente al capitale straniero

- L'emendamento della legge cinese sugli investimenti esteri è un miglioramento innovativo per il sistema legale degli investimenti stranieri del paese. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn" che cita funzionari finanziari secondo cui la legge, è necessaria per attirare più investimenti stranieri, proteggere i diritti e gli interessi legittimi degli investitori stranieri in modo da favorire un ambiente favorevole per fare affari. La bozza in questione è stata sottoposta a due letture dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo. Zhang Yichen, presidente dell'azienda cinese Citic Capital ritiene che sia un grande passo avanti nella protezione della proprietà intellettuale. "L'attuale emendamento alla legge cinese sugli investimenti stranieri sta mostrando al mondo che la Cina è desiderosa di proteggere la proprietà intellettuale e il paese proibirà il trasferimento forzato della tecnologia per affrontare le preoccupazioni dall'esterno", ha affermato Zhang. (Cip)