Business news: Usa-Cina, Trump “non ha fretta” di siglare un accordo commerciale

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è parso moderare le aspettative degli ultimi giorni in merito all’imminente firma di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, per superare la guerra dei dazi intrapresa dai due paesi lo scorso anno. Trump ha detto che non ha fretta di giungere a un accordo con Pechino, ed ha avvertito che qualsiasi intesa tra le due maggiori economie del globo non potrà prescindere. Secondo le anticipazioni delle scorse settimane, Trump e il presidente cinese Xi Jinping si dovrebbero incontrare in Florida alla fine di marzo, possibilmente per firmare un accordo commerciale tra i rispettivi paesi: sino a questo momento, però, dai due paesi non è giunta alcuna data o conferma ufficiale, e le parole di Trump – così come quelle pronunciate martedì di fronte al Senato federale dal rappresentante del Commercio, Robert Lighthizer – sembrano allontanare la prospettiva di una intesa; contribuisce al clima di incertezza anche il fatto che le delegazioni commerciali dei due paesi non si incontrino da oltre due settimane. (Was)