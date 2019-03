Business news: Israele, Nvidia acquisisce Mellanox per 6,9 miliardi di dollari

- La statunitense Nvidia - produttrice di processori grafici, schede madri e componenti per prodotti multimediali per Pc e consol - ha acquisito la società israeliana Mellanox per un valore di 6,9 miliardi di dollari (6,14 miliardi di euro). Lo riferisce il sito d’informazione economica israeliano “Globes”, sottolineando che prima della vendita il prezzo delle azioni di Mellanox è aumentato del 9 per cento alla Borsa di New York. Nel quadro dell’acquisizione, ogni singola azione vale 125 dollari, con un premio sul prezzo di mercato del 14,2 per cento. Mellanox sviluppa e vende apparecchiature di comunicazione ad alta velocità utilizzando le tecnologie InfiniBand ed Ethernet. Tra anni fa, Mellanox aveva acquisito l’israeliana EZchip che l’ha introdotta nel settore dei processori. (Res)