Business news: Energia, investiti in Algeria 2,8 miliardi di dollari nel 2018

- In Algeria sono stati investiti 2,8 miliardi di dollari complessivi nel settore degli idrocarburi nel corso del 2018. Lo ha annunciato il presidente del comitato di direzione dell’Agenzia nazionale di valorizzazione delle risorse di idrocarburi (al Naft), Arezki Hocini, ripreso dall’agenzia di stampa ufficiale “Aps”. “Al Naft ha registrato un aumento complessivo degli investimenti in partenariato di 2,3 miliardi di dollari nel 2018, le attività di esplorazione hanno riguardato 18 perimetri di territorio minerario nazionale di cui due offshore”, ha affermato Hocini in occasione dell’apertura della nona edizione del Salone internazionale sull’industria del petrolio e del gas in Nord Africa (Napec 2019) a Orano, nell’ovest del paese. Il funzionario ha anche annunciato il completamento di uno studio sul potenziale algerino in materia di risorse non convenzionali (gas e petrolio da scisti) che, ha osservato, presenta risultati “molto incoraggianti”. Lo studio è stato condotto in sette bacini del Sahara algerino, nel sud del paese. “Tali risultati riposizionano l’Algeria al terzo posto in termini di volume di risorse di gas da scisti dopo gli Stati Uniti e la Cina e al settimo posto per il potenziale di petrolio da scisti”, ha ricordato Hocini. (Ala)